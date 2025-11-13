На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Армия
Размер текста
А
А
А

«Разбился или был сбит?» В Турции выясняют, что произошло с самолетом C-130

Hürriyet: в Турции допустили, что военный самолет С-130 мог быть сбит в Грузии
true
true
true
close

На месте крушения турецкого военного транспортного самолета C-130 в муниципалитете Сигнахи, Грузия, 12 ноября 2025 года

Irakli Gedenidze/Reuters
Турецкий военный самолет C-130 Hercules, потерпевший крушение в Грузии, мог быть сбит, поскольку развалился в воздухе, предположила газета Hürriyet. Однако эксперты придерживаются иной версии — причиной катастрофы стала техническая неисправность. В частности, рассматривается возможность коррозии фюзеляжа. Точную причину установят после анализа найденных «черных ящиков». Тем временем минобороны Турции решило приостановить эксплуатацию самолетов C-130.

Турецкие эксперты допускают, что разбившийся в Грузии военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules мог быть сбит. Об этом пишет проправительственная турецкая газета Hürriyet.

«Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование. Исследуется как вероятность падения самолета, так и вероятность его поражения», — отмечается в публикации.

Издание назвало Кавказ «неспокойным регионом», поэтому анализируются «все возможные варианты крушения».

Газета Türkiye обратила внимание, что кадры распадающегося в воздухе самолета «указывают на вероятность внешнего вмешательства и взрыва боеприпасов». Передняя и хвостовая части самолета рухнули на землю по отдельности, уточнило издание Karar.

Однако руководитель Евразийского центра стратегических исследований в Стамбуле Эрай Гючлюэр считает эту версию маловероятной. Современные технологии, включая радиолокационные системы и спутники, уже установили бы факт внешнего вмешательства, сказал он в эфире TVNet.

«Если существует потенциальная возможность внешнего ракетного удара, она будет обнаружена очень быстро»,

— пишет Milliyet.

Турецкий военный самолет потерпел крушение у границы Грузии с Азербайджаном 11 ноября. Он направлялся в Турцию на базу ВВС в городе Кайсери. На борту находились 20 военнослужащих, все они погибли. Их останки найдены и в ближайшее время доставят на родину. Кроме того, обнаружены все важные для расследования фрагменты самолета. На месте катастрофы продолжается работа криминалистов.

Турецкое минобороны заявило, что на борту не было боеприпасов — самолет перевозил личный состав и средства технического обслуживания.

Приоритетная версия

В предварительном отчете о расследовании причин авиакатастрофы, который пока официально не представлен, приоритетной версией названа техническая неисправность, сообщает Karar. Издание Milliyet подтвердило эту информацию — рассматривается возможность износа фюзеляжа из-за коррозии.

«Неожиданная коррозия или изменения в механических частях самолета из-за усталости металла могут возникнуть даже во время полета. Из-за коррозии в заднем валу винта образуется трещина, которая влияет на все остальные системы, вызывая внезапное отсоединение от фюзеляжа и крыльев, сводя к нулю все технические возможности самолета», — отметил один из экспертов в беседе с Milliyet.

Однако минобороны Турции считает преждевременным говорить о причинах крушения, поскольку расследование еще продолжается.

Группа турецких экспертов из 70 человек уже провела детальный осмотр места крушения, все части и обломки самолета тщательно изучаются. Кроме того, специалистам удалось найти «черные ящики». Турецкие эксперты приступили к изучению данных бортового самописца 12 ноября. Им предстоит выяснить, что произошло в течение 27 минут полета C-130.

close
TV.IMEDI/Reuters

Меры предосторожности

Министерство национальной обороны Турции приняло решение приостановить эксплуатацию самолетов C-130 «в качестве меры предосторожности», пишет Karar.

«Полеты самолетов возобновятся после завершения всех подробных технических осмотров и проверок», — подчеркнуло ведомство.

По информации Milliyet, на вооружении ВВС Турции находятся 13 транспортных самолетов C-130E и шесть транспортных самолетов C-130B. Среди модернизированных бортов также есть подержанные, приобретенные в Саудовской Аравии.

Минобороны Турции уточнило, что разбившийся самолет был приобретен у Саудовской Аравии 21 января 2012 года и после завершения технического обслуживания был поставлен на вооружение в 2014-м. В 2022-м борт прошел модернизацию. Последнее техническое обслуживание проводилось в период с 11 сентября по 12 октября 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами