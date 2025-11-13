«Разбился или был сбит?» В Турции выясняют, что произошло с самолетом C-130

На месте крушения турецкого военного транспортного самолета C-130 в муниципалитете Сигнахи, Грузия, 12 ноября 2025 года

Hürriyet: в Турции допустили, что военный самолет С-130 мог быть сбит в Грузии

Турецкий военный самолет C-130 Hercules, потерпевший крушение в Грузии, мог быть сбит, поскольку развалился в воздухе, предположила газета Hürriyet. Однако эксперты придерживаются иной версии — причиной катастрофы стала техническая неисправность. В частности, рассматривается возможность коррозии фюзеляжа. Точную причину установят после анализа найденных «черных ящиков». Тем временем минобороны Турции решило приостановить эксплуатацию самолетов C-130.

Турецкие эксперты допускают, что разбившийся в Грузии военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules мог быть сбит. Об этом пишет проправительственная турецкая газета Hürriyet.

«Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование. Исследуется как вероятность падения самолета, так и вероятность его поражения », — отмечается в публикации.

Издание назвало Кавказ «неспокойным регионом», поэтому анализируются «все возможные варианты крушения».

Газета Türkiye обратила внимание, что кадры распадающегося в воздухе самолета «указывают на вероятность внешнего вмешательства и взрыва боеприпасов». Передняя и хвостовая части самолета рухнули на землю по отдельности, уточнило издание Karar.

Однако руководитель Евразийского центра стратегических исследований в Стамбуле Эрай Гючлюэр считает эту версию маловероятной. Современные технологии, включая радиолокационные системы и спутники, уже установили бы факт внешнего вмешательства, сказал он в эфире TVNet.

«Если существует потенциальная возможность внешнего ракетного удара, она будет обнаружена очень быстро»,

— пишет Milliyet.

Турецкий военный самолет потерпел крушение у границы Грузии с Азербайджаном 11 ноября. Он направлялся в Турцию на базу ВВС в городе Кайсери. На борту находились 20 военнослужащих, все они погибли. Их останки найдены и в ближайшее время доставят на родину. Кроме того, обнаружены все важные для расследования фрагменты самолета. На месте катастрофы продолжается работа криминалистов.

Турецкое минобороны заявило, что на борту не было боеприпасов — самолет перевозил личный состав и средства технического обслуживания.

Приоритетная версия

В предварительном отчете о расследовании причин авиакатастрофы, который пока официально не представлен, приоритетной версией названа техническая неисправность, сообщает Karar. Издание Milliyet подтвердило эту информацию — рассматривается возможность износа фюзеляжа из-за коррозии.

«Неожиданная коррозия или изменения в механических частях самолета из-за усталости металла могут возникнуть даже во время полета. Из-за коррозии в заднем валу винта образуется трещина, которая влияет на все остальные системы, вызывая внезапное отсоединение от фюзеляжа и крыльев, сводя к нулю все технические возможности самолета», — отметил один из экспертов в беседе с Milliyet.

Однако минобороны Турции считает преждевременным говорить о причинах крушения, поскольку расследование еще продолжается.

Группа турецких экспертов из 70 человек уже провела детальный осмотр места крушения, все части и обломки самолета тщательно изучаются. Кроме того, специалистам удалось найти «черные ящики». Турецкие эксперты приступили к изучению данных бортового самописца 12 ноября. Им предстоит выяснить, что произошло в течение 27 минут полета C-130.

Меры предосторожности

Министерство национальной обороны Турции приняло решение приостановить эксплуатацию самолетов C-130 «в качестве меры предосторожности», пишет Karar.

«Полеты самолетов возобновятся после завершения всех подробных технических осмотров и проверок», — подчеркнуло ведомство.

По информации Milliyet, на вооружении ВВС Турции находятся 13 транспортных самолетов C-130E и шесть транспортных самолетов C-130B . Среди модернизированных бортов также есть подержанные, приобретенные в Саудовской Аравии.

Минобороны Турции уточнило, что разбившийся самолет был приобретен у Саудовской Аравии 21 января 2012 года и после завершения технического обслуживания был поставлен на вооружение в 2014-м. В 2022-м борт прошел модернизацию. Последнее техническое обслуживание проводилось в период с 11 сентября по 12 октября 2025 года.