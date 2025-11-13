На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии заявили, что нашли все фрагменты для расследования крушения турецкого С-130

МВД Грузии: обнаружены важные для расследования ЧП с турецким С-130 фрагменты
true
true
true
close
Peter Bakema/commons.wikimedia.org

Все важные для расследования фрагменты потерпевшего крушение на территории Грузии турецкого военно-транспортного самолета нашли. Об этом заявил глава МВД Грузии Гела Геладзе, пишет ТАСС.

«Все важные для расследования технические средства и фрагменты самолета найдены, ведется экспертиза. К поисковым и спасательным мероприятиям были подключены более тысячи человек - представители как грузинской стороны, так и турецкой», — сказал он.

До этого в министерстве национальной обороны Турции рассказали, что на борту разбившегося в Грузии турецкого военного самолета С-130 находился личный состав и средства обслуживания воздушных судов, боеприпасов не было.

О крушении самолета стало известно 12 ноября. По данным Минобороны Турции, воздушное судно вылетело из Азербайджана.

В Грузнавигации рассказали, что самолет не подавал сигнал бедствия, однако пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. Специалисты оперативно начали поисково-спасательную операцию.

Впоследствии в результате поисковых работ на месте ЧП были найдены все 20 турецких военных, которые были на борту.

Ранее в Турции заявили о возможном внешнем вмешательстве при катастрофе C-130.

