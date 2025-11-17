Минобороны сообщило о продолжении наступления в Димитрове

Российские военные продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части Димитрова (украинское название — Мирноград). Об этом сообщило министерство обороны России.

«В населенном пункте Димитров Донецкой народной республики подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города», — говорится в сводке ведомства.

Там добавили, что штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут боевые действия в районе микрорайона Западный.

15 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинская группировка у Димитрова, который является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск) практически полностью окружена и не может выйти из населенного пункта.

До этого российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль район обороны украинской армии в Запорожской области площадью более 6 тыс. кв. м.

Ранее Белоусов заявил о шаге к победе после взятия Малой Токмачки.