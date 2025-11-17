На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о продолжении наступления в Димитрове

Минобороны: ВС РФ продолжают наступление в Димитрове
true
true
true
close
Станислав красильников/РИА Новости

Российские военные продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части Димитрова (украинское название — Мирноград). Об этом сообщило министерство обороны России.

«В населенном пункте Димитров Донецкой народной республики подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города», — говорится в сводке ведомства.

Там добавили, что штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут боевые действия в районе микрорайона Западный.

15 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинская группировка у Димитрова, который является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск) практически полностью окружена и не может выйти из населенного пункта.

До этого российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль район обороны украинской армии в Запорожской области площадью более 6 тыс. кв. м.

Ранее Белоусов заявил о шаге к победе после взятия Малой Токмачки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами