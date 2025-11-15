Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск на 6 кв. км в Запорожской области

Вооруженные силы РФ взяли под контроль район обороны украинской армии в Запорожской области площадью более 6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Под контроль дальневосточников перешел очередной район обороны противника площадью более шести квадратных километров», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщало также, что подразделения 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области.

Кроме того, сообщалось, что российские военнослужащие продвигаются вглубь оборонительных порядков ВСУ на Гуляйпольском направлении, также продолжается наступление в районе населенных пунктов Ровное и Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике.

Днем ранее военкор Семен Пегов рассказал, что российская армия готовится к финальному бою за Красноармейск.

По информации Reuters, украинская сторона признавала, что Киев не обладает достаточным количеством ресурсов. в частности личного состава войск, для дальнейшего удержания Красноармейска.

Ранее Зеленский заявил, что не заставляет ВСУ отдавать жизни ради руин в Покровске.