Белоусов заявил, что ВС РФ сделали серьезный шаг к победе со взятием Малой Токмачки

Белоусов поздравил российских военных с освобождением Малой Токмачки
Министерство обороны РФ

Российские военные взятием под контроль Малой Токмачки приблизили достижение победы и целей СВО. Такое заявление сделал министр обороны России Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи. Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70-й и 270-й мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении», — сказано в телеграмме главы Минобороны.

О переходе населенного пункта под контроль российской стороны ведомство сообщило накануне. Кроме того, под контроль российских сил взят и населенный пункт Ровнополье в том же регионе. Как уточнили в ведомстве, российские военные при взятии совершили рывок на 5 км в глубину украинской обороны.

Сообщалось также о продолжении наступательных действий российских войск в Димитрове в Донецкой народной республике. Там российские бойцы вплотную подошли к микрорайону Западный.

Ранее ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» в районе Константиновки.

СВО: последние новости
