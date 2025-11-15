На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Марочко заявил, что украинские войска попали в полное окружение в Димитрове

Марочко: ВСУ попали в полное окружение в Димитрове ДНР и не могут из него выйти
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинская группировка у Димитрова (украинское название — Мирноград) практически полностью окружена и не может выйти из города. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«В целом могу сказать, что здесь украинская группировка попала в полное окружение», — сказал он.

При этом, по его словам, у ВСУ остается небольшой участок по улице Вербицкого, «который уже находится в серой зоне».

14 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие разрезали группировку Вооруженных сил Украины в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове.

До этого Кимаковский сообщил, что украинским подразделениям удалось перебросить к Димитрову лишь ограниченный контингент сил.

Помимо Димитрова, активные боевые действия в настоящее время идут в районе Волчанска и Купянска Харьковской области.

Ранее Зеленский заявил, что никто не заставляет украинских военных отдавать жизни ради руин в Покровске.

