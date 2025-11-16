На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска продвинулись в Димитрове

Минобороны РФ сообщило о приближении к Западному микрорайону Димитрова
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие продолжают активные наступательные действия в населенном пункте Димитров на Красноармейском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, подразделения 51-й армии ведут наступление в микрорайоне Восточный и южной части города.

«Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады вплотную подошли к микрорайону Западный. Освобождено 33 здания», — говорится в релизе МО.

Также Министерство обороны сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в Запорожской области — Ровнополье и Малая Токмачка.

Накануне стало известно о взятии населенного пункта Яблоково.

14 ноября российское Минобороны сообщало о взятии за неделю 11 населенных пунктов: Сухой Яр и Гнатовку в ДНР, Орестополь, Даниловку и Волчье в Днепропетровской области, а также Новоуспеновское, Новое,Сладкое и Рыбное в Запорожской области.

Ранее Путин назвал число населенных пунктов, взятых ВС РФ в 2025 году.

