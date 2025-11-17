Пушилин: ВСУ пытаются перебрасывать резервы в район Ямполя под Красным Лиманом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перебрасывать резервы в район Ямполя под Красным Лиманом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В Ямполе, там, где противник серьезно окопался, постоянно пытается перебрасывать дополнительные резервы, но шаг за шагом наши подразделения продолжают освобождать населенный пункт», — сказал он.

11 ноября Пушилин заявил, что российские военнослужащие улучшили позиции на участке между Красным Лиманом и Ямполем. Он отмечал, что командование ВСУ продолжает отправлять на этот участок фронта дополнительные подразделения.

2 ноября Пушилин заявил, что украинские формирования «вцепились зубами» в Ямполь, где продолжаются ожесточенные боестолкновения.

Также военный эксперт Виталий Киселев заявил, что Красный Лиман в ДНР разграблен солдатами Вооруженных сил Украины.

Ранее военные ВС РФ ударили «Искандером-М» по украинским формированиям в ДНР.