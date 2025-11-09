На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР сообщил об улучшении позиций российских войск в республике

Пушилин: ВС РФ улучшили позиции между Ямполем и Красным Лиманом в ДНР
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие улучшили позиции на участке между Красным Лиманом и Ямполем в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ходе интервью с журналистом Андреем Руденко, запись которого опубликована в его Telegram-канале, заявил глава региона Денис Пушилин.

«Мы видим, между Красным Лиманом и Ямполем улучшены позиции за последний период времени, также в части Ямполя, южная часть получается, тоже есть продвижение наших подразделений», — сказал он.

По словам Пушилина, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает отправлять на этот участок фронта дополнительные подразделения. Они «перемалываются» российскими войсками, подчеркнул глава ДНР.

2 ноября Пушилин заявил, что украинские формирования «вцепились зубами» в Ямполь, где продолжаются ожесточенные боестолкновения.

8 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что бойцы ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) оказались в сложной ситуации. Как он отметил, подразделения Вооруженных сил РФ перекрыли все пути отступления из данного населенного пункта.

Ранее военные ВС РФ ударили «Искандером-М» по украинским формированиям в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами