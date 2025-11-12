Подконтрольный украинской стороне Красный Лиман в ДНР разграблен солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, пишет РИА Новости.

«В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным — это с питьевой водой. Город практически разграблен ВСУ», — сообщил он.

Эксперт пояснил, что военными были разграблены как жилые дома, так и производственные здания.

По данным Киселева, в системе водоснабжения бойцы ВСУ украли насосы и электромоторы и сдали их на металлом в Славянске.

В сентябре Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на источник, что солдаты «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией) украинской армии ограбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы во время отступления ВСУ в Купянске, находящемся в Харьковской области.

«Грузинский легион» воюет в Донбассе на стороне украинской армии с 2014 года. Его лидер Мамука (Ушанги) Мамулашвили заочно приговорен в России к 23 годам лишения свободы.

Ранее Сальдо заявил о намерении ВСУ обезлюдить оккупированный ими Херсон.