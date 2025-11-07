На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России ударили «Искандерами» по силам ВСУ в ДНР

МО: ВС России ударили «Искандером-М» по ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
true
true
true
close
Минобороны России

Нанесен ракетный удар «Искандером-М» по районам сосредоточения полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Варваровки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«После доразведки цели операторами российского разведывательного БПЛА было принято решение о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», — говорится в сообщении.

Информации о числе потерь со стороны противника ведомство пока не представило.

До этого в Днепропетровской области российские войска ударили комплексами «Искандер» по парадному построению украинских военнослужащих. По предварительным данным, награды получали лучшие пилоты ВСУ и элитные пехотинцы.

Силовики ранее сообщили о ликвидации офицера украинского спецназа «Дозор» при отступлении ВСУ из Тихого Харьковской области. Данное подразделение украинской армии считалось одним из самых элитных в стране. Военнослужащих готовили за рубежом, а командиры ходили на прием к госсекретарю США.

Ранее на Западе раскрыли, за счет чего ВС РФ обходят украинские системы ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами