МО: ВС России ударили «Искандером-М» по ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Нанесен ракетный удар «Искандером-М» по районам сосредоточения полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Варваровки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«После доразведки цели операторами российского разведывательного БПЛА было принято решение о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», — говорится в сообщении.

Информации о числе потерь со стороны противника ведомство пока не представило.

До этого в Днепропетровской области российские войска ударили комплексами «Искандер» по парадному построению украинских военнослужащих. По предварительным данным, награды получали лучшие пилоты ВСУ и элитные пехотинцы.

Силовики ранее сообщили о ликвидации офицера украинского спецназа «Дозор» при отступлении ВСУ из Тихого Харьковской области. Данное подразделение украинской армии считалось одним из самых элитных в стране. Военнослужащих готовили за рубежом, а командиры ходили на прием к госсекретарю США.

