Российские войска зачистили город Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 90%. Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Да, действительно, Красноармейск на 90% зачистили от вооруженных формирований Украины. Остатки прячутся по подвалам городской застройки лишь на небольшом участке», — сказал советник.

11 ноября по сети распространилось видео, на котором запечатлено масштабное передвижение ВС России в Красноармейске под прикрытием тумана. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешком входят в город. Передвижение осуществлялось колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно защитили военных от атак вражеских БПЛА.

12 ноября британская телерадиокомпания BBC сообщила, что погодные условия помогли Вооруженным силам РФ продвинуться вглубь Красноармейска. По данным журналистов, российским военным удалось пробраться вглубь города благодаря густому туману и остаться незамеченными для украинских беспилотников.

Ранее в ВСУ признали нехватку бойцов для удержания Красноармейска.