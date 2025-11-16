На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны рассказало о боях в нескольких районах Красноармейска

Минобороны: ВС РФ уничтожают окруженные силы ВСУ в Красноармейске
Александр Харченко/РИА Новости

Российские войска ведут уничтожение украинских подразделений, окруженных в Красноармейске (Покровск). Об этом заявило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также ведут зачистку населенного пункта Ровное.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие разрезали группировку украинской армии в Красноармейске и Димитрове. Сообщения между городами, по его словам, больше нет, в результате чего украинские военные «отрезаны друг от друга». По его данным, Красноармейск взят на 90%.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ попали в полное окружение в Димитрове и не могут из него выйти.

СВО: последние новости
