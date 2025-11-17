В Одесской области Украины прогремел взрыв

Взрыв раздался в городе Измаиле в Одесской области Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.

10 ноября Telegram-канал SHOT писал, что российские войска уничтожили мобильные группы противовоздушной обороны Украины в порту Одессы. По информации журналистов, четыре российских беспилотника «Герань-2» уничтожили украинский мобильный комплекс ПВО у мыса Большой Фонтан на побережье Одессы, который предназначался для защиты Одесского морского порта — одного из ключевых стратегических объектов.

6 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Одессе партизаны подорвали колею на ж/д линии Измаил — Одесса, сорвав транспортировку снарядов и военной техники из Румынии для украинских войск. Глава региона добавил, что после удара сотрудники Службы безопасности Украины предприняли попытки скрыть масштабы произошедшего, изъяв у полиции все цифровые доказательства.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.