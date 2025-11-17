На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Одесской области Украины прогремел взрыв

Взрыв прогремел в одесском Измаиле на фоне воздушной тревоги
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрыв раздался в городе Измаиле в Одесской области Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.

10 ноября Telegram-канал SHOT писал, что российские войска уничтожили мобильные группы противовоздушной обороны Украины в порту Одессы. По информации журналистов, четыре российских беспилотника «Герань-2» уничтожили украинский мобильный комплекс ПВО у мыса Большой Фонтан на побережье Одессы, который предназначался для защиты Одесского морского порта — одного из ключевых стратегических объектов.

6 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Одессе партизаны подорвали колею на ж/д линии Измаил — Одесса, сорвав транспортировку снарядов и военной техники из Румынии для украинских войск. Глава региона добавил, что после удара сотрудники Службы безопасности Украины предприняли попытки скрыть масштабы произошедшего, изъяв у полиции все цифровые доказательства.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами