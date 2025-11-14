На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

В Киеве в шестой раз за ночь произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
Vladyslav Sodel/Reuters

В Киеве в шестой раз за ночь произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги в Киеве звучит уже в течение четырех часов.

В ночь на 13 ноября в населенном пункте Васильковка в Днепропетровской области на востоке Украины произошли более 20 взрывов. При этом накануне ночью жители Васильковки также слышали звуки взрывов.

Местные власти не заявляли о повреждении каких-либо объектов в населенном пункте.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Television усомнился в мощи российской армии, отметив, что, по его словам, Вооруженные силы РФ «не обладают такой уж большой мощью» и наносят удары по энергетической инфраструктуре в попытке склонить Киев к миру.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.

