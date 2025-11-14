На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России поразили все ТЭЦ Киева, используя новую тактику применения дронов

Военблогер Подоляка: ВС России ракетами и дронами поразили все ТЭЦ Киева
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия поразила все ТЭЦ в Киеве и использовала новую тактику в применении дронов, пуская аппараты на сверхмалой высоте. Об этом в своем Telegram-канале заявил Юрий Подоляка.

«Ракетный удар по Киеву 14.11.25: поражены все столичные ТЭЦ и подстанции… Возможно список пораженных энергетических объектов больше, но это выяснится чуть позднее», — написал он.

По данным блогера, противник отметил новую тактику применения дронов - полеты на сверхмалых высотах, что затруднило работу ПВО.

В ночь с 13 на 14 ноября в Киеве не менее шести раз произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.

