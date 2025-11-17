Аэропорты Пензы и Тамбова приостановили прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропортах Пензы и Тамбова введены ограничения на полеты самолетов

Аэропорты Пензы и Тамбова (Донское) приостановили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого губернатор региона Олег Мельниченко сообщил о введении план «Ковер» и режима беспилотной опасности в Пензенской области. Он отметил, что в целях обеспечения безопасности граждан на территории региона действуют временные ограничения работы мобильного интернета.

16 ноября Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 российские средства противовоздушной обороны уничтожили над шестью регионами страны 31 беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа. В Курской области ликвидировали 10 беспилотников, в Белгородской области — семь, по шесть дронов нейтрализовали в Тульской и Орловской областях и еще по одному — в Воронежской и Брянской.

