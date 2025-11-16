Стало известно, какие военные звания могут получить студенты МГУ

При Московском государственном университете есть военно-учебный центр, где можно получить звание. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе лекции, приуроченной ко Дню открытых дверей, передает ТАСС.

«У нас есть подготовка солдат — 1,5 года, сержантов — два года, офицеров - -2,5 года. Всем, кто учится по этой форме, мы выдаем звание», — сказал он.

Садовничий добавил, что для тех, кто не обучается в военно-учебном центре, положена отсрочка на время учебы от призыва на военную службу.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках церемонии вручения премии правительства РФ в области образования заявил, что кабмин продолжит поддерживать участников СВО и их семьи.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о продлении трудового договора участникам специальной военной операции (СВО), которые по состоянию здоровья по окончании службы не смогли вернуться к работе в установленные три месяца.

В соответствии с нормами, установленными Трудовым кодексом РФ, бойцам давалось три месяца возвращение к работе на прежнем месте — в противном случае организация имела право уволить сотрудника.

Ранее Минобороны предложило изменить процедуру выплат мобилизованным после увольнения.