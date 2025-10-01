На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти РФ заявили, что продолжат помогать детям участников СВО учиться в вузах

Мишустин: кабмин будет помогать детям участников СВО получать высшее образование
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках церемонии вручения премии правительства РФ в области образования заявил, что кабмин продолжит поддерживать участников СВО и их семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет и о получении высшего образования детьми участников СВО.

«Это наш долг перед детьми наших защитников. Обеспечить им необходимые условия для достойного будущего мы обязаны», — подчеркнул Мишустин.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о продлении трудового договора участникам специальной военной операции (СВО), которые по состоянию здоровья по окончании службы не смогли вернуться к работе в установленные три месяца.

В соответствии с нормами, установленными Трудовым кодексом РФ, бойцам давалось три месяца возвращение к работе на прежнем месте — в противном случае организация имела право уволить сотрудника.

В декабре депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о сохранении рабочих мест за участниками специальной военной операции (СВО) на весь период прохождения службы.

Ранее Минобороны предложило изменить процедуру выплат мобилизованным после увольнения.

