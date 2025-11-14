На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три человека пострадали при падении обломков на судно в Новороссийске

Оперштаб Кубани: обломки БПЛА повредили судно в порту Новороссийска
true
true
true
close
Shutterstock

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что в результате произошедшего пострадали три человека из экипажа корабля.

«Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в публикации.

Незадолго до этого в оперштабе сообщили, что в результате атаки беспилотников по Новороссийску пострадал мужчина. Обломки дрона попали в квартиру на четвертом этаже одного из домов. Сообщалось также о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Позднее стало известно, что фрагменты беспилотного летательного аппарата повредили еще два многоквартирных дома в Новороссийске.

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами