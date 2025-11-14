Три человека пострадали при падении обломков на судно в Новороссийске

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что в результате произошедшего пострадали три человека из экипажа корабля.

«Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в публикации.

Незадолго до этого в оперштабе сообщили, что в результате атаки беспилотников по Новороссийску пострадал мужчина. Обломки дрона попали в квартиру на четвертом этаже одного из домов. Сообщалось также о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Позднее стало известно, что фрагменты беспилотного летательного аппарата повредили еще два многоквартирных дома в Новороссийске.

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

