Минобороны раскрыло подробности крушения истребителя в Карелии

Минобороны: истребитель Су-30 упал в Карелии во время учебного полета

Истребитель Су-30 разбился в Карелии во время учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве обороны России.

По данным ведомства, оба пилота, находившиеся на борту, не выжили.

Трагедия произошла в Прионежском районе Карелии. На место падения направились экстренные службы.

До этого в Дагестане потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Инцидент случился в Карабудахкентском районе 7 ноября. ЧП произошло в районе населенного пункта Ачи-Су. Всего на борту находились семь человек. Трое из них попали в больницу в тяжелом состоянии, еще четверых спасти не удалось.

В октябре самолет МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области, однако экипаж успел катапультироваться, угрозы жизни летчикам не было.

Ранее СМИ сообщили о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии.