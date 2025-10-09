В Липецкой области потерпел аварию МиГ-31

Самолет МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области, экипаж катапультировался, угрозы жизни летчикам нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета самолет потерпел аварию. Инцидент произошел приблизительно в 19:20 мск.

Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта, добавили в ведомстве.

В августе истребитель F-16 ВВС Польши потерпел крушение во время репетиции, пилот самолета не выжил. В социальных сетях появились любительские видеозаписи, на которых запечатлен момент падения самолета. На кадрах видно, как истребитель на большой скорости снижается к земле, падает и взрывается.

Это уже не первая трагедия на авиашоу в Радоме. В 2009 году здесь разбился белорусский истребитель Су-27, два пилота не выжили. В 2007 году столкнулись два легкомоторных самолета.

Ранее в США вертолет санавиации упал на автомагистраль.