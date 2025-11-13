В Карелии потерпел крушение истребитель

SHOT: истребитель упал в Прионежском районе в Карелии

Вблизи Петрозаводска в Карелии разбился истребитель. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника канала, крушение потерпел истребитель модели Су-27. Инцидент произошел неподалеку от городского аэропорта — истребитель упал в лесном массиве.

Однако Telegram-канал 112 отметил, что упала модель Су-30. Также источник канала сообщил, что два члена экипажа не выжили.

На место трагедии направились экстренные службы.

До этого в Дагестане потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Инцидент случился в Карабудахкентском районе 7 ноября. ЧП произошло в районе населенного пункта Ачи-Су. Всего на борту находились семь человек. Трое из них попали в больницу в тяжелом состоянии, еще четверых спасти не удалось.

В октябре самолет МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области, однако экипаж успел катапультироваться, угрозы жизни летчикам не было.

Ранее СМИ сообщили о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии.