В базу «Миротворца» внесли 25 детей из России

В базу сайта «Миротворец» внесли 25 детей из РФ в возрасте до трех лет
true
true
true
close
goodmoments/Shutterstock/FOTODOM

Сразу 25 детей из России в возрасте до трех лет попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что персональные данные детей 2022 и 2023 года рождения попали в базу из-за якобы «сознательного нарушения государственной границы» и «покушения на территориальную целостность и суверенитет» Украины.

На «Миротворце» оказались семь двухлетних детей, остальным — три года.

Это не первый случай, когда в базу сайта попадают дети из России. Так, в сентябре туда был включен трехлетний Тимур, который «сознательно нарушил» границу республики. А 13-летнего Руслана тоже обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры государства.

Ранее исполнительницу Мэйби Бэйби внесли в базу «Миротворца».

