Главу минюста Украины внесли в базу «Миротворца»

Министр юстиции Украины, экс-министр энергетики Герман Галущенко после сообщений о проведении у него обысков в связи с расследованием дела о коррупции в сфере энергетики был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Персональные данные Галущенко появились на сайте «Миротворца» 11 ноября.

«Мародер, вор. Член ОПГ. Осознанные действия, направленные на подрыв стабильного функционирования энергетического сектора Украины. Использование служебного положения с целью личного финансового обогащения», — сказано в сообщении на сайте.

10 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Галущенко. Он добавил, что это не все оперативные мероприятия — обыски параллельно прошли в государственной корпорации «Энергоатом».

Позднее Железняк внес на рассмотрение парламента предложение об увольнении Галущенко.

По его информации, чиновник и руководство «Энергоатома» считаются близкими к соратнику президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельку» — Тимуру Миндичу, у которого тоже проходят обыски.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.