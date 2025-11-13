В Грузии нашли тела всех военных, погибших при крушении турецкого самолета C-130

Минобороны Турции: найдены 20 тел военных, погибших при крушении C-130 в Грузии

Найдены тела всех 20 турецких военных, погибших в результате падения самолета С-130 в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Турции, передает РИА Новости.

«В результате поисковых работ на месте крушения военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе обнаружено тело погибшего 20-го военнослужащего», — говорится в сообщении.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что были найдены тела 19 человек, погибших во время падения лайнера.

О крушении самолета стало известно 12 ноября. По данным Минобороны Турции, воздушное судно вылетело из Азербайджана.

В Грузнавигации рассказали, что самолет не подавал сигнал бедствия, однако пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. Специалисты оперативно начали поисково-спасательную операцию.

Эксперт по вопросам терроризма и безопасности, отставной военный Джошкун Башбуг заявил, причиной крушения турецкого C-130 могла стать техническая неисправность. Он обратил внимание, что самолет должен был проходить тщательное техническое обслуживание и ремонт перед отправкой в Азербайджан.

Ранее в Турции заявили о возможном внешнем вмешательстве при катастрофе C-130.