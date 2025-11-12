Эрдоган заявил об обнаружении тел 19 погибших при крушении самолета в Грузии

Тела 19 человек, которые погибли при крушении турецкого военно-транспортного самолета C-130 в Грузии, найдены. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы обнаружили тела 19 наших погибших военнослужащих, поиски последнего тела продолжаются», — сказал турецкий лидер.

О крушении самолета накануне сообщило министерство обороны Турции. По данным ведомства, воздушное судно вылетело из Азербайджана.

В Грузнавигации сообщили, что самолет не подавал сигнал бедствия, он пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. После этого Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.

По словам эксперта по вопросам терроризма и безопасности, отставного военного Джошкуна Башбуга, причиной крушения турецкого C-130 могла стать техническая неисправность. Специалист подчеркнул, что самолет должен был проходить тщательное техническое обслуживание и ремонт перед отправкой в Азербайджан.

Ранее Турция начала расследование крушения самолета в Грузии.