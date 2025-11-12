В Турции заявили о возможном внешнем вмешательстве при катастрофе C-130

Катастрофа турецкого военно-транспортного самолета, разбившегося в Грузии, может свидетельствовать о внешнем вмешательстве. Об этом сообщает проправительственная газета Türkiye.

Издание обратило внимание на тот факт, что разрушение самолета произошло в воздухе. Это может являться следствием внешнего воздействия или взрыва на борту боеприпасов.

11 ноября министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. По данным ведомства, начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

В Грузнавигации сообщили, что военно-транспортный самолет Турции, который потерпел крушение в Грузии, не подавал сигнал бедствия. Отмечается, что воздушное судно типа C-130 пропало с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, после чего Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.

Ранее на место крушения турецкого самолета прибыл глава МВД Грузии.