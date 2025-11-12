В Турции назвали возможную причину крушения самолета C-130

Причиной крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130 в Грузии могла стать техническая неисправность. Об этом в интервью CNN Turk сообщил эксперт по вопросам терроризма и безопасности, отставной военный Джошкун Башбуг.

По его словам, данная модель используется уже много лет и последнее крушение лайнера происходило в 1982 году. Эксперт отметил, что модель лайнера широко применяется, чаще всего С-130 перевозил личный состав военно-воздушных сил (ВВС) Турции или военные грузы.

«Существует ли вероятность того, что такой испытываемый самолет может потерпеть крушение из-за технической неисправности? Конечно, это возможно, но, <...> я считаю такую ​​вероятность довольно низкой», — заявил Башбуг.

Специалист подчеркнул, что самолет должен был проходить тщательное техническое обслуживание и ремонт перед отправкой в Азербайджан.

По его словам, второй возможной причиной крушения могла стать ошибка пилота, однако этот вариант маловероятен и не является приоритетным.

Новость дополняется.