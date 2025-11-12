В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявлено о воздушной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

На всей территории области действует желтый уровень «Воздушная опасность».

Вечером 12 ноября в Липецкой области уже вводился аналогичный уровень воздушной опасности. Спустя 2 часа 50 минут он был отменен.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайвороне в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на автомобиль мужчина получил баротравму.

До этого Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области.

За прошедшие сутки Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили более 130 украинских дронов. Также российские военнослужащие ликвидировали четыре снаряда от реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее в Ставропольском крае падение обломков беспилотников спровоцировало пожар в промышленной зоне.