Минобороны сообщило о сбитых над Курской областью дронах

МО России: средства ПВО сбили два беспилотника над территорией Курской области
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотники были уничтожены в период с 12:00 до 16:00 мск.

12 ноября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России за прошедшие сутки сбили более 130 украинских дронов. Также, по данным ведомства, российские военнослужащие ликвидировали четыре снаряда от реактивной системы залпового огня HIMARS.

Утром 12 ноября в Минобороны РФ рассказали, что за ночь над территорией страны были перехвачены 22 беспилотника Вооруженных сил Украины. Атака продолжалась с 23:00 мск 11 ноября до 7:00 мск 12 ноября. Больше всего целей — восемь — перехватили в Ростовской области. Еще четыре дрона уничтожили в Ставропольском крае, по три — в Брянской и Орловской областях, два — в Тульской области, по одному — в столичном регионе и Калужской области.

Ранее в Ставропольском крае падение обломков беспилотников спровоцировало пожар в промышленной зоне.

