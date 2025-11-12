На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ставрополье падение обломков БПЛА привело к пожару на территории промзоны

На территории промзоны в Буденновске произошел пожар после падения обломков БПЛА
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

В Буденновске Ставропольского края обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) спровоцировали возгорание на территории промышленной зоны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание», — говорится в сообщении.

По его словам, на месте происшествия работают подразделения пожарных и экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, повреждений жилых домов в округе не наблюдается.

Ночью 12 ноября в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае и Ивановской области объявили режим беспилотной опасности. Региональные власти призвали население проявлять бдительность, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Ставрополье три гаража разнесло взрывом, из-под завалов достали человека.

