В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал мирный житель

Гладков: мужчина получил баротравму при атаке БПЛА на машину в Грайвороне
Telegram-канал Настоящий Гладков

Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль в Грайвороне в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Он (мирный житель — «Газета.Ru») самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»), где у него диагностировали баротравму. Помощь оказана, для дальнейшего обследования направлен в городскую больницу №2 в Белгороде», — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что автомобиль получил повреждения. Также дрон нанес урон еще одному транспортному средству.

По словам Гладкова, другой БПЛА взорвался рядом с частным жилым домом. Еще несколько украинских беспилотников повредили пять машин и многоквартирный дом.

Атакам подверглись и населенные пункты Масычево, Головчино, Доброе и Замостье в Грайворонском округе. Здесь зафиксировали повреждение трех частных домов, автомобиля, коммерческого объекта и административного здания.

БПЛА нанесли удары по машине в селе Новая Таволжанка, сельскохозяйственному предприятию в хуторе Церковный, частному дому в селе Никольское и домовладению в селе Нечаевка. Все эти населенные пункты расположены в Шебекинском округе.

Кроме того целью стало село Илек-Кошары в Ракитянском районе. Украинский дрон атаковал припаркованный во дворе автомобиль, уточнил Гладков.

Ранее беспилотник ударил по автомобилю в Донецкой народной республике.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
18+ Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г.
