В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки снарядов и беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили четыре снаряда от HIMARS и 133 дрона ВСУ
Павел Львов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили более 130 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении.

Также, по данным ведомства, российские военнослужащие ликвидировали четыре снаряда от реактивной системы залпового огня HIMARS. Последняя производится в США.

Утром 12 ноября в Минобороны РФ рассказали, что за ночь над территорией страны перехватили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака продолжалась с 23:00 мск 11 ноября до 7:00 мск 12 ноября. Больше всего целей — восемь — перехватили в Ростовской области. Еще четыре дрона уничтожили в Ставропольском крае, по три — в Брянской и Орловской областях, два — в Тульской области, по одному — в столичном регионе и Калужской области.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, обломки сбитых летательных аппаратов повредили кровли четырех частных домов. Никто из людей не пострадал. На места происшествий выезжали правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Ранее в Ставропольском крае падение обломков беспилотников спровоцировало пожар в промышленной зоне.

