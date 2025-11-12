В Сумской области российские войска поразили пункт управления бригады РЭБ ВСУ

Российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» уничтожили пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Октябрьское Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что боевая задача была выполнена в ходе формирования буферной зоны в Сумской области. В результате был поражен пункт управления 20-й отдельной бригады РЭБ объединенного командования «Север» ВСУ.

4 ноября в Минобороны России сообщили, что на харьковском направлении, в районе населенного пункта Зеленый Гай, российские силы ударом беспилотника «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. Речь идет о третьей отдельной тяжелой механизированной бригаде украинских войск, которую командование планировало перебросить в село Хатнее в Харьковской области.

Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не бьет по гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее появились кадры последствий прилета «Гераней» по украинской ТЭС.