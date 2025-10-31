На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликованы кадры последствий прилета «Гераней» по украинской ТЭС

Опубликовано видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
В сети появились кадры последствий ударов дронов-камикадзе «Герань-2» по Ладыжинской тепловой электростанции (ТЭС) в Винницкой области Украины. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На видео и фото на месте удара видны значительные разрушения на земле, а также столб черного дыма, который поднимается над местом прилета дронов.

Российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 октября. В частности, были атакованы Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и Бурштынская ТЭЦ в Ивано-Франковской области.

В связи с повреждениями электросетей экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве и Киевской области, Одесской и Днепропетровской областях. Также перебои зафиксировали в других регионах страны. Украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук в свою очередь отметил, что перегрузка энергосистемы на Украине зимой может оставить бытовых потребителей без электричества на 20 часов в сутки.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины ограничат энергопотребление.

