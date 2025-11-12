В Ростовской области отразили атаку украинских дронов

В Ростовской области отражена ночная атака украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны пытались атаковать города Донецк, Новошахтинск и Каменский район. Губернатор подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

12 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что подразделения противовоздушной обороны обнаружили и сбили в регионе три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.

Вечером 11 ноября сообщалось, что российские подразделения противовоздушной обороны в течение двух часов сбили над регионами страны девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в Саратовской области БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру.