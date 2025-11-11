На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области объекты инфраструктуры повреждены из-за атаки БПЛА

Бусаргин: в Саратовской области БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру
true
true
true
close
Shutterstock

В Саратовской области зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в публикации.

По словам губернатора, на месте работают все экстренные службы.

8 ноября Роман Бусаргин сообщил, что два человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Саратов. Пострадавших с травмами средней тяжести поместили в медицинские учреждения.

Из-за налета один многоквартирный жилой дом получил повреждения — в нескольких квартирах выбиты стекла, также обломки беспилотника повредили несколько припаркованных машин.

До этого в небе над Саратовской областью раздалось около десяти взрывов на фоне атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинские военные применили БПЛА с химзарядами для атаки на позиции ВС РФ.

