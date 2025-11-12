В Брянской области сбиты три украинских дрона

Богомаз: над Брянской областью уничтожены три беспилотника самолетного типа

В Брянской области подразделения противовоздушной обороны обнаружили и сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.

В этот же день стало известно, что в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае и Ивановской области объявили режим беспилотной опасности.

Вечером 11 ноября сообщалось, что российские подразделения противовоздушной обороны в течение двух часов сбили над регионами страны девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в Саратовской области БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру.