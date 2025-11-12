На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В нескольких российских регионах объявлен режим беспилотной опасности

В шести регионах России объявили о беспилотной опасности
Evgeniy Maloletka/AP

В ряде российских регионов объявлен режим беспилотной опасности. Об этом со ссылкой на МЧС и региональные власти сообщает ТАСС.

О беспилотной опасности объявили в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае и Ивановской области. Власти призвали население проявлять бдительность, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, доверять только официальным источникам информации.

Также сообщается, что на территориях этих регионов может происходить замедление работы мобильной связи и интернета.

Вечером 11 ноября стало известно, что российские подразделения противовоздушной обороны в течение двух часов сбили над регионами страны девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны российской армии сбили 10 дронов Вооруженных сил Украины над Оренбургской и Белгородской областями.

Ранее в Саратовской области БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
