Мэр Москвы сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили летевший на Москву беспилотник. Об этом Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max.

Он отметил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

12 ноября стало известно, что в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае и Ивановской области объявили режим беспилотной опасности.

Вечером 11 ноября сообщалось, что российские подразделения противовоздушной обороны в течение двух часов сбили над регионами страны девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны российской армии сбили 10 дронов Вооруженных сил Украины над Оренбургской и Белгородской областями.

Раннее силы ПВО за ночь сбили более 70 украинских дронов над территорией РФ.