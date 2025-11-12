На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зоне СВО увидели российскую бронированную машину с защитой от беспилотников

В зоне СВО появилась БРДМ-2 с антидроновой защитой
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В зоне специальной военной операции (СВО) была замечена модифицированная российскими военными бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

БРДМ-2 оборудована дополнительной защитой от беспилотников. Машину прикрывают решетчатые экраны и «дикобраз» из расплетенных стальных тросов. БРДМ-2 также оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы для подавления дронов.

11 ноября сообщалось, что в зоне специальной военной операции заметили российский танк с антидроновой защитой из расплетенных металлических тросов.

До этого в сети появилось фото российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами».

В июне в зоне СВО был замечен тяжелый бронетранспортер, переделанный из советского танка Т-62. С танка сняли башню, а вместо нее установили стальную надстройку — своего рода кабину из бронелистов.

Ранее в зоне СВО заметили УАЗ с пулеметами времен Гражданской войны.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
