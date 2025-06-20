В зоне СВО заметили самодельный БТР из «Безумного Макса»

В зоне проведения специальной военной операции появился необычный тяжелый бронетранспортер, переделанный из советского танка Т-62. Фото машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

С танка сняли башню, а вместо нее установили стальную надстройку — своего рода кабину из бронелистов. Внешне машина напоминает технику из фильма «Безумный Макс»: ее оснастили крупной решеткой против дронов — так называемым мангалом — и стальными тросами, которые обеспечивают дополнительную защиту и сохраняют видимость для экипажа.

По данным источника, бронетранспортер используется для эвакуации военнослужащих с линии фронта. Основа машины — корпус Т-62, выполненный из брони толщиной до 100 мм. В базовой комплектации танк оснащён дизельным двигателем мощностью 580 лошадиных сил.

До этого в зоне проведения специальной военной операции на Украине был замечен Porsche Cayenne в составе бригады ВС РФ. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, показана боевая машина пехоты, которая не смогла проехать по грязи. Также путь не смог преодолеть и багги, а вот Porsche Cayenne проехал с легкостью.

Ранее российские бойцы рассказали про использование пончо при взятии сел в ДНР.