В зоне СВО заметили российский танк с «дредами»

В сети появилось фото российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами». Соответствующий снимок публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На обнародованных кадрах можно заметить бронированную самоходную машину на гусеничном ходу с натянутыми на башне металлическими тросами. Помимо этого, по бокам к танку приварены массивные щиты.

До этого в зоне проведения специальной военной операции появился необычный тяжелый бронетранспортер, переделанный из советского танка Т-62. С танка сняли башню, а вместо нее установили стальную надстройку — своего рода кабину из бронелистов.

Внешне машина напоминает технику из фильма «Безумный Макс»: ее оснастили крупной решеткой против дронов — так называемым мангалом — и стальными тросами, которые обеспечивают дополнительную защиту и сохраняют видимость для экипажа.

20 мая на СВО был замечен Porsche Cayenne в составе российской бригады. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, показана боевая машина пехоты, которая не смогла проехать по грязи. Также путь не смог преодолеть и багги, а вот Porsche Cayenne проехал с легкостью.

Ранее момент перехвата российским «Аллигатором» украинских дронов попал на видео.