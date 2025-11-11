В зоне СВО появился «седовласый» танк

Российский танк с антидроновой защитой из расплетенных металлических тросов заметили в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Российская газета».
На кадрах представлен танк, модель которого невозможно распознать под большим количеством защитных конструкций. Из-за цвета стальной проволоки танк назвали «седовласым». «Волосы» защитили корпус и башню машины.
Также танк получил систему радиоэлектронной борьбы для уничтожения беспилотников и камеру на башне, которая обеспечивает экипажу обзорность. Боевую машину засняли с тяжелым катковым минным тралом ТМТ-С.
До этого в сети появилось фото российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами».
В июне в зоне СВО заметили тяжелый бронетранспортер, переделанный из советского танка Т-62. С танка сняли башню, а вместо нее установили стальную надстройку — своего рода кабину из бронелистов.
Ранее момент перехвата российским «Аллигатором» украинских дронов попал на видео.