В зоне СВО появился «седовласый» танк

В зоне СВО заметили танк со стальными «волосами», защищающими от беспилотников

Российский танк с антидроновой защитой из расплетенных металлических тросов заметили в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Российская газета».

На кадрах представлен танк, модель которого невозможно распознать под большим количеством защитных конструкций. Из-за цвета стальной проволоки танк назвали «седовласым». «Волосы» защитили корпус и башню машины.

Также танк получил систему радиоэлектронной борьбы для уничтожения беспилотников и камеру на башне, которая обеспечивает экипажу обзорность. Боевую машину засняли с тяжелым катковым минным тралом ТМТ-С.

До этого в сети появилось фото российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами».

В июне в зоне СВО заметили тяжелый бронетранспортер, переделанный из советского танка Т-62. С танка сняли башню, а вместо нее установили стальную надстройку — своего рода кабину из бронелистов.

Ранее момент перехвата российским «Аллигатором» украинских дронов попал на видео.