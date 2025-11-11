На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО появился «седовласый» танк

В зоне СВО заметили танк со стальными «волосами», защищающими от беспилотников
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский танк с антидроновой защитой из расплетенных металлических тросов заметили в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Российская газета».

На кадрах представлен танк, модель которого невозможно распознать под большим количеством защитных конструкций. Из-за цвета стальной проволоки танк назвали «седовласым». «Волосы» защитили корпус и башню машины.

Также танк получил систему радиоэлектронной борьбы для уничтожения беспилотников и камеру на башне, которая обеспечивает экипажу обзорность. Боевую машину засняли с тяжелым катковым минным тралом ТМТ-С.

До этого в сети появилось фото российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами».

В июне в зоне СВО заметили тяжелый бронетранспортер, переделанный из советского танка Т-62. С танка сняли башню, а вместо нее установили стальную надстройку — своего рода кабину из бронелистов.

Ранее момент перехвата российским «Аллигатором» украинских дронов попал на видео.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами