В Азербайджане заявили о жертвах при крушении самолета Турции в Грузии

Минобороны Азербайджана сообщило о погибших при крушении самолета C-130 в Грузии

В результате крушения транспортного самолета C-130 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции в Грузии есть погибшие. Об этом говорится в телеграмме первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Азербайджана генерал-полковника Керима Велиева начальнику Генштаба турецких ВС генералу армии Сельчуку Байрактароглу.

«Глубоко опечален известием о крушении военно-транспортного самолета C130, следовавшего из Азербайджана в Турцию, на грузино-азербайджанской границе. Молю Всевышнего о помиловании погибших военнослужащих», — говорится в документе.

О крушении самолета несколькими часами ранее сообщило минобороны Турции. По данным ведомства, в настоящее время проводятся поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

В Грузнавигации заявили, что военно-транспортный самолет Турции, который потерпел крушение в Грузии, не подавал сигнал бедствия. В ведомстве также отметили, что грузинская сторона уже проинформировала о случившемся Анкару и аэропорт азербайджанского города Гянджа, откуда вылетел самолет.

