В США приостановили эксплуатацию лайнеров MD-11 после крушения в Кентукки

Американская компания UPS приостановила эксплуатацию грузовых самолетов MD-11 после крушения в Кентукки. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

«Компания UPS приостановила эксплуатацию самолетов McDonnell Douglas MD-11, один из которых потерпел крушение во вторник в Луисвилле, штат Кентукки, что повлекло за собой человеческие жертвы», — говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла около 17:20 по восточному поясному времени (1:20 мск среды). По имеющейся информации, на борту находились три члена экипажа. Судя по официальным сводкам и сообщениям местных СМИ, это был грузовой самолет MD-11 компании UPS, следовавший из Луисвилла в Гонолулу.

Телеканал WLKY со ссылкой на источники сообщает, что возможной причиной крушения могло стать возгорание двигателя при взлете и связанная с этим потеря мощности. Эти данные пока носят предварительный характер. Расследование обстоятельств происшествия и официальные выводы еще не опубликованы.

По последним данным, в результате крушения 14 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Кении разбился гражданский самолет.