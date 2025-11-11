На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силы взяли под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области

Минобороны: российские войска установили контроль над Новоуспенским
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Новоуспенское в Запорожской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили установление контроля над населенным пунктом.

Утром 11 ноября командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным «Ловец» рассказал, что улица Дзержинского в Купянске зачищена от бойцов Вооруженных сил Украины.

Накануне «Ловец» рассказал, что отряд штурмовиков «Запада» продолжает двигаться вперед в Купянске.

6 ноября сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Запад» в течение пяти дней планируют взять под контроль восточную часть Купянска. Уточнялось, что за день бойцы отряда заняли семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода.

Ранее украинский депутат признал потерю Красноармейска.

