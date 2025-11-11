ВС РФ: улица Дзержинского в Купянске зачищена от ВСУ

Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным «Ловец» рассказал, что улица Дзержинского в Купянске зачищена от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Зачищена от боевиков ВСУ улица Дзержинского», — поделился «Ловец».

Накануне «Ловец» рассказал, что отряд штурмовиков группировки войск «Запад» продолжает двигаться вперед в Купянске.

6 ноября сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Запад» в течение пяти дней планируют взять под контроль восточную часть Купянска. Уточнялось, что за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода.

8 ноября командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным «Лаврик» заявил, что российские войска продвигаются вперед в Купянске.

Ранее войска РФ пресекли попытки ВСУ деблокировать сослуживцев у Купянска.