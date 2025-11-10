Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец заявил, что отряд штурмовиков группировки войск «Запад» продолжает двигаться вперед в Купянске. Видео с его словами опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Продолжаем двигаться вперед, поставленную задачу выполним», — сказал военный.

6 ноября сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Запад» в течение пяти дней планируют взять под контроль восточную часть Купянска. Уточнялось, что за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода.

8 ноября командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным «Лаврик» заявил, что российские войска продвигаются вперед в Купянске.

10 ноября «Ловец» сообщил, что Вооруженные силы России полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. По его словам, российские военнослужащие в течение суток значительно продвинулись по улице Дзержинского.

Ранее войска РФ пресекли попытки ВСУ деблокировать сослуживцев у Купянска.